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Trump döneminde bir ilk! Başbakan, 7 Kasım'da ABD'ye gidiyor

Başbakan Yıldırım, 7-10 Kasım tarihlerinde ABD'ye yapacağı ziyaret kapsamında, ABD'de göreve gelen yeni yönetime, Başbakanlık düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirecek

Trump döneminde bir ilk! Başbakan, 7 Kasım'da ABD'ye gidiyor

Başbakan Yıldırım, 7-10 Kasım tarihlerinde ABD'ye yapacağı ziyaret kapsamında, ABD'de göreve gelen yeni yönetime, Başbakanlık düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirecek

05 Kasım 2017 Pazar 15:48
Trump döneminde bir ilk! Başbakan, 7 Kasım'da ABD'ye gidiyor
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BAŞBAKAN  Binali Yıldırım, 7-10 Kasım'da  ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek,  ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşecek.

TRUMP DÖNEMİNDE BİR İLK

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 7-10 Kasım'da  Washington ve  New York'ta bazı temaslarda bulunacak.  Söz konusu ziyaret,  ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra  Türkiye'den  ABD'ye başbakan düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacak.

BAKANLAR DA EŞLİK EDECEK

Ziyaret sırasında  Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak eşlik edecek.

Yıldırım'ın,  ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmenin yanı sıra,  Washington ve  New York'ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları ile Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcılar ve iş adamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

MASADA SURİYE, IRAK, FETÖ, YPG VAR

Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle,  Suriye,  Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra ortak gündemde yer alan başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Görüşmelerin,  ABD ile bazı konulardaki görüş farklılıklarının giderilmesi ve iş birliğinin ilerletilmesi yönündeki ortak çabaların sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

YILDIRIM'IN ZİYARETİ EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMLİ FIRSAT

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti,  Türkiye'nin dış politikasına ilişkin temel mesajlar ile  Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki rolü ile ekonomik ve ticari potansiyelinin vurgulanması açısından da önemli bir fırsat oluşturacak.

ÇAVUŞOĞLU,  ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu,  ABD'li mevkidaşı  Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu,  ABD Dışişleri Bakanı  Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ve Tillerson 3 Kasım'da da telefon görüşmesi yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
WashingtonMike PenceABDMehmet ŞimşekMevlüt ÇavuşoğluTrump
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