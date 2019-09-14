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Trump doğruladı! Bin Ladin'in oğlu öldürüldü

ABD Başkanı, Amerikan özel kuvvetlerinin Afganistan ve Pakistan arasındaki bölgede yaptığı operasyonla Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü açıkladı.

GÜNDEM 14.09.2019, 16:33
Trump doğruladı! Bin Ladin'in oğlu öldürüldü
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ABD lideri Donald Trump, El Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Trump'ın verdiği bilgiye göre, Amerikan özel kuvvetleri Hamza bin Ladin'i Afganistan ve Pakistan arasındaki bölgede vurdu.

ABD medyası, 30'lu yaşlardaki Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü Ağustos ayında sayfalarına taşımıştı. 1 milyon dolar ödül ile aranan Hamza bin Ladin'in ölüm haberi, 45 gün sonra Beyaz Saray tarafından doğrulanmış oldu.

Donald Trump, daha önce gazetecilerin sorusunu "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" diyerek yanıtlamıştı.

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