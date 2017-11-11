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TRT’nin çizgi filminde Atatürk skandalı! Yapımcı şirketten açıklama geldi

TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘’İstanbul Muhafızları’’ adlı çizgi filminin daha önce yayınlanan bir bölümünde, kötü adamın çocuklara yapacaklarının not alındığı listenin altına "Gazi Mustafa Kemal” imzası atıldı. Çizgi filmin yapımcısı Neher Prodüksiyon, olayı doğrulayarak "İlgili görsel yabancı uyruklu bir model artisti tarafından anlamı bilinmeyerek internet ortamından seçilmiştir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ilgili yapım ve görsel tarafımızdan incelenip kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak tüm platformlardan kaldırılmıştır. Sehven yapılan bu hata için tüm milletimizden özür dileriz” denildi

TRT’nin çizgi filminde Atatürk skandalı! Yapımcı şirketten açıklama geldi

TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘’İstanbul Muhafızları’’ adlı çizgi filminin daha önce yayınlanan bir bölümünde, kötü adamın çocuklara yapacaklarının not alındığı listenin altına "Gazi Mustafa Kemal” imzası atıldı. Çizgi filmin yapımcısı Neher Prodüksiyon, olayı doğrulayarak "İlgili görsel yabancı uyruklu bir model artisti tarafından anlamı bilinmeyerek internet ortamından seçilmiştir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ilgili yapım ve görsel tarafımızdan incelenip kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak tüm platformlardan kaldırılmıştır. Sehven yapılan bu hata için tüm milletimizden özür dileriz” denildi

11 Kasım 2017 Cumartesi 13:24
TRT’nin çizgi filminde Atatürk skandalı! Yapımcı şirketten açıklama geldi
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TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘’İstanbul Muhafızları’’ çizgi filminin 7. bölümünde 'Kötü adam' çocukları aşağılıyor sonra da çocukların ellerinin sıkıca bağlanması gerektiğini söylüyor. Çocukları bağlayacak olan kişi ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı kağıdı göstererek, “Peki bunu ne yapayım patron?” diye soruyor. Kötü adam da ‘Onu sıkı bağlamana gerek yok, nasıl olsa bir şey yapamaz” cevabını veriyor.

YAPIMCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra  İstanbul Muhafızları çizgi filminin yapımcısı Neher Prodüksiyon'dan açıklama geldi. Şirketin internet sitesine konulan açıklamada şöyle denildi:  "2014 yılında yapımına başlanan ve 2016 Haziran ayında yayına giren "İstanbul Muhafızları" isimli çizgi dizi İstanbul'un tarihi değerlerini tanıtan ve bu değerlerin korunması gerektiğini çocuk gözüyle anlatan bir içeriğe sahiptir. Dizinin prodüksiyon süreci onlarca kişiden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bu ekibe sektör ihtiyaçları ve izleyici beğenileri göz önünde bulundurularak zaman zaman yurt dışından da dijital sanatçılar dâhil edilmektedir.

İlgili görsel yabancı uyruklu bir model artisti tarafından anlamı bilinmeyerek internet ortamından seçilmiştir. İlgili görsel ekranda bir saniyeden az bir süre kaldığı için fark edilememiştir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ilgili yapım ve görsel tarafımızdan incelenip kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak tüm platformlardan kaldırılmıştır. Ortak değerlerimize karşı bilinçli bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz böylesi hüzünlü bir günde yaşanan bu talihsiz durum şahsımı ve çalışanlarımızı derinden üzmüştür. Benzer bir durumun tekrar etmemesi için gereken önlemler hassasiyetle alınmış ve hukuki süreç başlatılmıştır. Sehven yapılan bu hata için tüm milletimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Skandalçizgi Film
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