TRT’den açıklama: Erdoğan’ın görüşlerini merkeze alan yayın yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından TRT'nin yayınları gündeme geldi.

Millî Gazete, TRT'de yayınlanan bir programda Kudüs'ün İsrail'in başkent olarak gösterildiğini iddia etti.

Gazetede yer alan haberde şöyle denildi: “TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü adlı yarışma programının TRT1’de yayınlandığı zamanlarda ‘Başkentler' başlıklı bölümde yarışmacı çocuğa sorulan sorular arasında yer alan ‘Kudüs' sorusunun cevabı ‘İsrail' olarak doğru cevap kabul ediliyor. Devlet kanalı olan TRT’de yayınlanan bu skandal program, Kudüs gündemi oluşunca sosyal medyaya düştü. Sosyal medya kullanıcıları TRT’deki programa büyük tepki gösterdi.”

TRT'DEN AÇIKLAMA

TRT konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: “Son günlerde artan ve bilinçli olarak tasarlandığını düşündüğümüz asılsız iddialarla Türkiye'nin ekranı TRT'ye zarar verme çabaları ve artan ‘Kudüs' hassasiyeti üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştır. TRT ‘Kudüs' konusunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini merkeze alan bir yayın yapmaktadır. Bu çerçevede, TRT kanallarında yer alan siyaset, iç-dış politika ve haber programlarında bu konu detaylı olarak işlenmiş, Türkiye'nin eleştirileri dile getirilmiş ve tepkiler ekranlara taşınmıştır.”