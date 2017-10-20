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TRT'yi basan darbecinin sözleri, hakimi çileden çıkarttı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'yi basan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının eski komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış, "darbeden haberim yoktu" deyince hakim çıldırdı

TRT'yi basan darbecinin sözleri, hakimi çileden çıkarttı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'yi basan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının eski komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış, "darbeden haberim yoktu" deyince hakim çıldırdı

20 Ekim 2017 Cuma 18:31
TRT'yi basan darbecinin sözleri, hakimi çileden çıkarttı
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FETÖ'CÜ darbe girişiminin simgelerinden olan "TRT baskını ve burada darbe bildirisi okutulması" olayının da sorgulandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın duruşmalarına  Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DARBENİN İÇİNDE OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olan Barış, TRT'ye gönderdiği darbecilere helikopterden ateş edilerek karşı konulması sırasında dahi "darbenin içinde olduklarını anlamadığını" söyleyince, Mahkeme Başkanı tepki gösterdi.

SIKIYÖNETİM BİLDİRİSİNİ OKUTMAKLA SUÇLANIYOR

Başkan  Murat İlhan "Sen kurmaylık eğitimi almışsın. Bunun darbe olduğunu bugün düşünmeyeceksin ne zaman düşüneceksin. Bu devlet seni bugünler için yetiştirmiş. Bunun için eğitim almışsın. Bunun için yetiştirilmişsin" dedi.

Darbeci Albay Barış, TRT'deki sözde sıkıyönetim bildirisini de okutmakla suçlanıyor.

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