TRT operasyonu: 68 gözaltı kararı

ANKARA merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı. AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama çıkarıldı.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin başkente getirileceği, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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