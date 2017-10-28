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TRT ekibine drone gözaltısı

Myanmar'da aralarında TRT World'un serbest muhabirlerinin de olduğu 4 kişi parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla gözaltına aldı

TRT ekibine drone gözaltısı

Myanmar'da aralarında TRT World'un serbest muhabirlerinin de olduğu 4 kişi parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla gözaltına aldı

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:55
TRT ekibine drone gözaltısı
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MYANMARLI emniyet yetkilisi Sann Aung, yaptığı açıklamada, TRT World için çalışan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng, Malezyalı Mok Choy Lin, beraberindeki Myanmar vatandaşı şoför ile yerel gazeteci Aung Naing Soe'nin gözaltına alındıklarını belirtti.

Söz konusu kişilerin, başkent Nepido'daki parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındıklarını kaydeden Sann Aung, "Bu kişiler, Myanmar'a izinsiz olarak yurt dışından drone sokmakla ilgili hükümler bulunan İthalat ve İhracat Kanunu çerçevesinde suçlanıyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan evine yapılan polis baskınında gazeteci Aung Naing Soe'nin bilgisayarına ve taşınabilir belleğine el konulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
MyanmarTRT WorldDrone Gözaltısı
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