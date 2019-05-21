TRT'den Kılıçdaroğlu'na cevap geldi

TRT Genel Müdürlüğü, yazılı açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ifade ettiği 'İstihdam Fazlası Personel İddialarının' doğru olmadığını İFP uygulamasıyla çalışanların hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun TRT Haber’de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili personel hak kaybına uğramamış, iddia edildiği gibi işlerinden edilmemiş ve sürülmemişlerdir. Kamu kurumlarında çalışanların, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan İFP, TRT’de 2018 yılı Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlenmiştir. Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26’sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT’de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir. Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir. Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT’de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi. 1 Mayıs 1964’te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 55 yıldır ülkemize hizmet etmektedir. Bugün TRT dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT; ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken izlenme raporlarına göre Türkiye’de en çok izlenen kanalları bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye’nin gücünü, sesini ve değerlerini tüm dünyaya yansıtmaktadır.

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