TRT'den bir bomba daha 

Skorer- Basketbolda 2016/2017 sezonu THY Euroleague ve Final Four maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak

SÜPER Lig özetleri ve TFF 1. Lig yayınlarını alan TRT'den bir hamle daha geldi. Buna göre Basketbolda 2016/2017 sezonu THY Euroleague ve Final Four maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Euroleague maçlarının yeni sezon şifresiz yayın haklarını satın alan TRT, Final Four'u da şifresiz olarak yayınlayacak.

TRT'de Stadyum programının sunucusu ve Vatan Gazetesi yazarı Ersin Düzen, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu sezon boyunca THY Euroleague ve Final Four maçlarının TRT'den yayınlanacağını duyurdu.



Euroleague'de yeni format

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Turkish Airlines Euroleague’de dün Real-Olimpiakos maçıyla açılan yeni sezonda 4 Türk takımı yer alacak. Toplam 16 ekip, bu yıl ilk kez deplasmanlı lig formatında oynanacak mücadelelerin sonunda, İstanbul’daki Final Four’a yükselmeye çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi’nde 2016-2017 sezonu, dün oynanan Real Madrid-Olympiakos maçıyla start aldı.

Türkiye’nin 4 takımla (Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe) temsil edileceği organizasyonda bu sezon yeni format uygulanacak. Bu kez 16 ekip, deplasmanlı lig modelinde birbirleriyle karşılaşacak ve 30 haftalık normal sezonun ardından, ilk 8 sırayı alacak takımlar play-off oynama hakkı kazanacak. Play-off’ta sıralamalara göre 1/8, 2/7, 3/6 ve 4/5 çapraz eşleşmelerle takımlar eşleşecek ve 5 maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşan ekipler adlarını Final Four’a yazdıracak.

Play-off karşılaşmaları 18 Nisan-2 Mayıs tarihler arasında, İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşecek Final four organizasyonu ise 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Açılış Abdi İpekçi’de

Temsilcilerimizden bugün ilk sahaya çıkan ekip Galatasaray olacak. Geçen sezon Eurocup’ı şampiyon bitirerek Euroleague’de oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılılar, Euroleague’in son şampiyonu CSKA Moskova’yı Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırlayacak.