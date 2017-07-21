TRT'de üst düzey atama! Yeni Genel Sekreter belli oldu

UZUN yıllardır TRT bünyesinde emek vermiş deneyimli isim Mustafa Alcan , TRT Genel Sekreterliğine atandı. TRT'de uzun yıllar boyunca spikerlik yapan Mustafa Alcan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile birlikte TRT yönetimine katılan isimlerden oldu. TRT'deki yeni görevinden önce çeşitli kanallarda görev alan ve gündem programları sunuculuğu yapan Mustafa Alcan, çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim olmuştu.

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