Trenin altında kaldı: 2 yaralı

KAZA saat 21.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tavşanlı'dan Tunçbilek beldesine gitmekte olan yük tren i, 'Dikkat, hemzemin bariyer sistemi çalışmamaktadır, kontrollü geçiniz' yazılı uyarı tabelasının bulunduğu hemzemin geçitten dikkatsizce yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Esmer yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Hasan Esmer ile yanında oturan eşi Nimet Esmer yaralandı. Esmer çifti ambulansla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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