Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi

Trenin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ (İZBAN) treninin altında kalarak feci şekilde can verdi

Trenin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ (İZBAN) treninin altında kalarak feci şekilde can verdi

04 Ocak 2018 Perşembe 08:23
Trenin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi
banner404

OLAY, akşam saat 23.00 sıralarında Hilal metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir kişi, Hilal metro istasyonu yakınlarında raylardan karşıdan karşıya geçmek istedi. Fakat bu sırada, Tepeköy ile Aliağa arasında sefer yapan İZBAN treni, karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, 110 AKS ekipleri, trenin altında kalarak feci şekilde can veren şahsı yaptıkları müdahale ile bulunduğu yerden çıkarttı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, trenin vatmanı gözaltına alınırken, ölen kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, erkek olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsiden sonra ölen şahsın kimliği belirlenecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirTren KazasıTrenin Altında Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Skandalda yeni gelişme... HIV bulaştıran koca konuştu!
Skandalda yeni gelişme... HIV bulaştıran koca konuştu!
Suriyeli gençlere 800 bin TL destek
Suriyeli gençlere 800 bin TL destek
Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtı
Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim