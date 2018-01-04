Trenin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi

OLAY, akşam saat 23.00 sıralarında Hilal metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir kişi, Hilal metro istasyonu yakınlarında raylardan karşıdan karşıya geçmek istedi. Fakat bu sırada, Tepeköy ile Aliağa arasında sefer yapan İZBAN treni, karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, 110 AKS ekipleri, trenin altında kalarak feci şekilde can veren şahsı yaptıkları müdahale ile bulunduğu yerden çıkarttı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, trenin vatmanı gözaltına alınırken, ölen kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, erkek olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsiden sonra ölen şahsın kimliği belirlenecek.