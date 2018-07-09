Tren faciasındaki cenazeler yakınlarına teslim ediliyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Çorlu Devlet Hastanesi morgu önünde bekleyen vatandaşlar, yakınları için yasa boğuldu. Dün akşam meydana gelen tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi de yaralanmıştı

Tren faciasındaki cenazeler yakınlarına teslim ediliyor
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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesi ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesi morgu başta olmak üzere çevre hastanelerin morglarına da nakledildi.

Yaşamını yitirenlerin yoğunlukta bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesi morgu önünde bekleyen vatandaşlar, tren faciasında hayatını kaybeden yakınları için yasa boğuldu. Morgda işlemleri tamamlanan cenazeler teker teker yakınlarına teslim ediliyor.

KIZ KARDEŞLER TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybeden 24 kişi arasında 20 yaşındaki Özgenur Dikmen ile 12 yaşındaki kardeşi Gülce Dimken de bulunuyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Funda Dikmen, kızları Özgenur ve Gülce'yi de yanına alarak hafta sonu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan annesini ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çerkezköy'e trenle dönen anne ile kızların bulunduğu tren, raylardan çıkarak devrildi. Kazanın ardından yakınları sosyal medya hesaplarından Özgenur ve Gülce Dikmen'e ulaşamadıkları duyurdu. Sabaha kadar süren aramalarda kazada anne Funda'nın yaralandığı, kızları Özgenur ve Gülce'nin hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. 

İstanbul Marmara Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Özgenur ile Çerkezköy 75'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Gülce Dikmen'in cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri alan yakınları gözyaşları içinde hastaneden ayrıldı. Kız kardeşlerin Uzunköprü'de toprağa verileceği öğrenildi.

ANNE VE 10 AYLIK BEBEĞİ BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Faciada Derya Güvenç Kurtuluş, 10 aylık bebeği Beren Güvenç Kurtuluş ve kız kardeşi Emel Güvenç Duman hayatını kaybetti. Anne ve bebeğinden geriye sadece fotoğrafları kaldı. 

Tekirdağ Çorlu'da dün akşam meydana gelen tren kazasında yaşanan acı tablo sabah saatlerinden itibaren gün yüze çıkmaya başladı. Feci kazada Derya Güvenç Kurtuluş, 10 aylık bebeği Beren Güvenç Kurtuluş ve kız kardeşi Emel Güvenç Duman'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtuluş'un yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu Kemal ise yaralı olarak kurtuldu. Anne ve çocuklarından geriye sadece fotoğrafları kaldı.

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