Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü!



EDİNİLEN bilgilere göre kaza saat 23.00 sıralarında Adapazarı-Karapürçek yolu, Kamışlı mevkiinde meydana geldi. Karapürçek istikametine ilerleyen Cemal A. idaresindeki 54 FA 562 plakalı traktör ile aynı istikamete doğru ilerleyen Gökhan B. idaresindeki 54 AAJ 631 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobil hurdaya dönerken traktör şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü Cemal A., yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile otomobilde bulunan sürücü Baş yaralandı. Yararlılar olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle her iki yönde de bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, bazı yaralı yakınları, sağlık görevlilerine yaralıların durumunun kötü olduğunu söyleyerek yeni ambulans beklemeden olay yerindeki ambulanslara alınması istedi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda zaten yaralılar olduğunu ve diğer yaralının sıradaki ambulansa alınması gerektiğini söylemesi üzerine yaralı yakınları sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle gerginlik sona ererken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.