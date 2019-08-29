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Son Dakika

Trafikte tartışmasında dehşet yaşandı

Karaman'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile bir kadın silahla yaralandı, eşi de darbedildi.

GÜNDEM 29.08.2019, 12:28 Tugay Tönget
Trafikte tartışmasında dehşet yaşandı
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ALINAN bilgiye göre, 70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin (33) aracı Çoğlu köyü civarında arıza yaptı. A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. (19) idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı.Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş, A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü.Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay sonrası T.Ş. ve M.Ş, olayda kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim etti.Şüpheliler gözaltına alındı.

#karaman #vurulma #darp #Trafik
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