Trafikte tacize uğrayınca...

Samsun’un Atakum İlçesi’nde oturan avukat Pınar Alaçamlı, 7 ay önce otomobiliyle işe giderken İlkadım İlçesi Baruthane mevkiine geldi. İddiaya göre aynı yönde seyir eden S.G. adlı erkek sürücü kamyonetiyle yaklaştığı avukatın aracına selektör yapıp daha sonra el hareketiyle tacizde bulundu. Ardından da aracını, avukatın kullandığı otomoblinin önüne kırarak tehlikeye düşürdü. Fren yapan Pınar Alaçamlı, kaza yapmaktan güçlükle kurtuldu.

SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Trafikte yaşadığı sıkıntının ardından polise giden Alaçamlı plakasını tespit edemediği kamyonetin rengini ve modelini vererek şikayette bulundu. Şikayet üzerine mobese görüntülerini izleyen polis, kamyonetin plakasını, ardından da sürücüsü S.G.’yi tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde kamyoneti kendisinin kullandığını ancak bilerek ve isteyerek kimseyi rahatsız etmediğini söyleyip, "Herhangi bir şekilde trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmedim" dedi. İfadenin ardından Cumhuriyet Savcılığı avukatın şikayetiyle ilgili takipsizlik kararı verdi. Şüpheli de serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE DAVA AÇILDI

Avukat Pınar Alaçamlı takipsizlik kararının ardından olay günü kamera kayıtlarının yeterince incelenmediğini önü sürüp 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtiraz üzerine mahkeme, "İncelenen mobese kayıtları kapsamında müştekinin iddiaları doğrultusunda otomobilin orta şeritten seyrederken araçların arasından geçerek en sol şeritten en sağ şeride geçmek suretiyle manevralar yaptığı ve bu şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün anlaşıldığını" belirterek S.G. hakkında ’trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına karar verdi. 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan dava açılan S.G.’nin yargılanması sona erdi. Son kez hakim karşısına çıkan S.G. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Şikayetçiyi tanımam. Olay tarihinde çalıştığım şirkete ait kamyonetle ilerlerken her zaman olduğu gibi sağ şeridi kullanmayı tercih ettim. Belki sağ şeride geçmek isterken şikayetçinin aracının önüne geçmiş olabilirim. Kasıtlı olarak yaptığım bir eylem yoktur. Hatırladığım kadarıyla olay tarihinde şikayetçi ile yol üzerinde seyir halinde iken aramızda henhangi bir diyalog olmadı" dedi. Daha sonra söz alan ve mağdur sıfatıyla ifade veren Avukat Pınar Alaçamlı, sanığın savunmasını kabul etmediğini belirterek, "Olay günü Atakum mevkiinde yol çalışması vardı. İlk olayın başlangıcında yol tek şeritti. Arkamda olan sanık selektör yapıyordu. Yol tek şerit olduğundan ve önümde araçlar bulunduğundan zaten çok fazla hareket imkanım yoktu. Daha sonra yol 3 şeride çıktığında sanık kullandığı araçla yol güzergahında taciz etmeye başladı. Yanında daha genç bir arkadaşı vardı. Onunla sürekli diyalog halindeydi. Gülüşüp şakalaşıyorlardı. Muhtemelen benimle dalga geçiyorlardı. Bir süre bu şekilde yola devam ettik. Baruthane mevkiinde radarı geçtikten sonra sanıktan kurtulmak için sollamaya geçtim. Bu sırada sanık ani bir şekilde kamyoneti sola doğru kırdı ve ani bir şekilde frene bastı. Kıl payı kaza olmadı. Hatta aracımın ABS sistemi devreye girdi. Sanığın beni görmemesi gibi bir durum yoktu. Bilinçli olarak beni bir kaç kilometre taciz etti. Neredeyse kaza yapmama neden oluyordu. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu. Sanık ve mağdur ifadelerini alan mahkeme tutuksuz olarak yargılanan S.G.’yi trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan 25 gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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