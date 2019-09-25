Trafikte sigara içenler dikkat! Uygulama başladı, ilk cezalar kesildi

ORHANGAZİ Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. UYGULAMALAR BAŞLADI Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususi araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi.

153 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı: "Araçta sigara içme konusu. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Kapalı yerlerde, balkonlarda sıkı bir uygulamaya gideceğiz. Şimdi bunun üzerindeyiz. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak."