Trafik magandası kardeşlerle ilgili dikkat çeken gelişme
Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.
GÜNDEM 23.09.2019, 08:03
PENDİK'TE hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti. Pendik'te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavalarının açtığı davada mahkeme, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarını
TABELALAR TEDBİREN SÖKÜLMÜŞTÜ
Ayrıca Seydioğlu Baklavanın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti. Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı yeni tabelalar asıldı. Asılan tabelalar ise kameralarca kaydedildi.
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