Trafik magandalığı bitmek bilmiyor

KADIKÖY Bağdat Caddesi’nde tüm uyarılara rağmen trafik magandaları vatandaşların canlarını tehlikeye sokmaya devam ediyor. Bağdat Caddesi’nde trafiğe aldırmadan lüks aracıyla ‘drift’ yapan şahıs kameralara yansıdı. Görüntülerde trafik magandasının seyir halindeki araçların arasında drift yaparak ilerlediği görülüyor. Hareketleriyle kendisinin ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü, drift yaparak ilerledikten sonra kırmızı ışıkta son anda duruyor. Maganda daha sonra Caddebostan sahiline inerek tehlikeli şovuna devam ediyor.