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Trafik kazasında ölen üniversiteli Ezgi son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'de, okul arkadaşlarıyla bindiği otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ezgi Teomete, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında ölen üniversiteli Ezgi son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'de, okul arkadaşlarıyla bindiği otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ezgi Teomete, son yolculuğuna uğurlandı

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:38
Trafik kazasında ölen üniversiteli Ezgi son yolculuğuna uğurlandı
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KUZEY Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün otomobilin TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi Ezgi Teomete'nin cenazesi Küçükçekmece'deki Florya Yeni Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde genç kızın babası Tamer Teomete taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Ezgi Teomete'nin yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Daha sonra ikindi namazının ardından Ezgi Teomete'nin cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra genç kız için dua edildi. Baba Tamer Teomete, cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü. Ezgi Teomete'nin cenazesi, defnedilmek üzere Kanarya Mezarlığı'na götürüldü.

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