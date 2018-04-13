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Trafik kazası: 9 yaralı

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 9 yaralı

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

13 Nisan 2018 Cuma 07:40
Trafik kazası: 9 yaralı
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KAZA, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan  3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliTrafik Kazası
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