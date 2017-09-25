Trafik kazası: 4 yaralı...

EDİNİLEN bilgiye göre kaza,dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahalle’de meydana geldi. İddialara göre Ali Ö. idaresindeki 67 EZ 553 plakalı kamyon, rampa aşağıya seyir halindeyken karşı yönden gelen araca yol vermek istedi. Araç parkları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkan kamyon elektrik direğine çarparak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle kamyonun dorsesi açıldı. Markete metreler kala duran kamyonda bulunan Aycan Ö. (39); 9 yaşındaki oğlu Arda’yı da alarak kamyondan atladı. Araçta bulunan şoför Ali Ö. ve 11 yaşındaki İrem Ö. ise çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle iki araçta, bir binanın duvarında ve elektrik tellerinde çarpmanın etkisiyle hasar meydana geldi. Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken; devrilen kamyonu vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları başlatıldı.