Trafik kazası: 3 yaralı !

EDİNİLEN bilgiye göre, Trabzon’dan memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesine giden Murat Tuğ (32) yönetimindeki 29 AJ 522 plakalı otomobil, İkisu-Şiran karayolunun İnkılap köyü Değirmenönü mevkiinde kontrolden çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kendi etrafında döndüğü sırada karşı yönden gelen Recep Turban (44) yönetimindeki 41 SK 096 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Tuğ ve Turban ile minibüste bulunan Nahide Kılınç (32) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılardan Turban ve Kılınç ambulansla getirildiği Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, Şiran Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan otomobil sürücüsü Murat Tuğ kontrol amaçlı müşahede altına alındı.