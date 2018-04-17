Trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

KAZA, dün gece saatlerinde Erzurum-Kars Karayolu Köprüköy ilçe girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atilla Toptaş idaresindeki 47 LF 098 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada, araçtaki Meliha Toptaş ve çocukları Elif Zümra ve Feyza Toptaş hayatını kaybetti. Sürücü Atilla Toptaş ise yaralandı.
Yaralı Atilla Toptaş ambulansla Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi ve 2 çocuğunun cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Pasinler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.