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Trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

17 Nisan 2018 Salı 09:26
Trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
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KAZA, dün gece saatlerinde Erzurum-Kars Karayolu Köprüköy ilçe girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atilla Toptaş idaresindeki 47 LF 098 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada, araçtaki Meliha Toptaş ve çocukları Elif Zümra ve Feyza Toptaş hayatını kaybetti. Sürücü Atilla Toptaş ise yaralandı. 

Yaralı Atilla Toptaş ambulansla Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi ve 2 çocuğunun cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Pasinler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Erzurumun Köprüköy IlçesiTrafik Kazası
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