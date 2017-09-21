Trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkisinde seyir eden otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesiyle kaza yerine gelen Jandarma, 112 ve AFAD ekipleri uzun süren çalışmanın ardından otomobilin olduğu bölgeye ulaştı. Otomobilde bulunan Yusuf Dumanlı (20), Ayşe Tortum (19) ve Ayşe Bağcacı (22) hayatını kaybederken, Abdullah Batur (23) ise araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Batur 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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