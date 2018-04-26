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Trafik kazası: 25 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı

Trafik kazası: 25 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı

26 Nisan 2018 Perşembe 07:45
Trafik kazası: 25 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Kuşadası istikametinden İzmir'e seyreden Mazlum  Takna idaresindeki 16 NCT 61 plakalı otomobil, Pamucak mevkisinde, bir otelin  işçilerini taşıyan Mehmet Özçelik yönetimindeki 35 LCJ 44 plakalı servis  minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs devrildi, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk ve Kuşadası  Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu  öğrenildi.

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İzmirin Selçuk Ilçesi25 Yaralı
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