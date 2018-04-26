Trafik kazası: 25 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ALINAN bilgiye göre, Kuşadası istikametinden İzmir'e seyreden Mazlum Takna idaresindeki 16 NCT 61 plakalı otomobil, Pamucak mevkisinde, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Özçelik yönetimindeki 35 LCJ 44 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

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