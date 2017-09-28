Trafik kazası: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre Arguvan ilçesinde Ş.B. yönetimindeki otomobil park halindeki bir iş makinesine arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ş.B. (54) ile kızı B.B. (11) olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

2 yaralı daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.