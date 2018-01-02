Trafik kazası: 2 ölü

Bu arada, kaza yapan 41 FK 988 plakalı otomobilin hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kalması dikkati çekti.

Araçta sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duru ve Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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