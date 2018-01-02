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Trafik kazası: 2 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazası: 2 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti

02 Ocak 2018 Salı 07:38
Trafik kazası: 2 ölü
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ALINAN bilgiye göre, D-605 karayolunda Kandıra yönüne giden Bünyami  Duru'nun (26) kullandığı 41 FK 988 plakalı otomobil, Davuldere mevkisinde karşı  yönden gelen Kadir Şen idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve  itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu  bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duru ve  Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücülerin cesetleri, olay yeri incelemesinin  ardından, İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlanan  trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, kaza yapan 41 FK 988 plakalı otomobilin hız göstergesinin  130 kilometrede takılı kalması dikkati çekti.

Öte yandan, kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücü Duru'nun babası  Necdet Duru, oğlunun 2 gün sonra askere gideceğini söyledi.

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