Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104548
ALTIN
146.399
DOLAR
3.5716
STERLİN
4.7325
EURO
4.2012
05 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
05 Ekim 2017 Yeni Alanya...
05 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
5 Ekim Günlük Burç Yorumu
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Flaş Haber
Alanya'da muhtar cinayeti
Kapat
banner468

Trafik kazası: 2 ölü

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü

Trafik kazası: 2 ölü

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü

05 Ekim 2017 Perşembe 07:40
Trafik kazası: 2 ölü
banner404

KAZA, saat 21.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir yolu 10. km’sinde Hurdalık Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Süleyman Başarır kontrolündeki 40 KD 721 plakalı kamyon trafik ışıklarında beklerken arkadan gelen 71 DH 240 plakalı araba hızını alamayarak kamyona çarptı. Kazada araç içerisindeki AK Parti Sulakyurt İl Genel Meclisi Üyesi Habib Altıntop ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ölen kişilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu Kırıkkale Şubesi morguna kaldırıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıKırıkkaleKamyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı
Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı
Kıbrıs için Monaco modeli seçeneği!
Kıbrıs için Monaco modeli seçeneği!
Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Uyuşturucu tacirlerine operasyon

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim