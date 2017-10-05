Trafik kazası: 2 ölü

KAZA , saat 21.00 sıralarında Kırıkkale -Kırşehir yolu 10. km’sinde Hurdalık Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Süleyman Başarır kontrolündeki 40 KD 721 plakalı kamyon trafik ışıklarında beklerken arkadan gelen 71 DH 240 plakalı araba hızını alamayarak kamyona çarptı. Kazada araç içerisindeki AK Parti Sulakyurt İl Genel Meclisi Üyesi Habib Altıntop ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen kişilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu Kırıkkale Şubesi morguna kaldırıldı.

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