Trafik kazası: 2 ölü

KAZA, akşam saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Duman (23) yönetimindeki 06 R 1301 plakalı motosiklet, üst geçit çıkışında Naim Ş. (42), idaresindeki 70 EU 629 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Abdülkadir Emre Abö (32), ağır yaralandı. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Duman ve Abdülkadir Emre Abö, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü Naim Ş. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.