Trafik kazası: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Kuşadası çevre yolundan Söke istikametine gitmekte olan Celal Sönmez yönetimindeki bir otomobil , aşırı hız nedeniyle mezarlık bölümündeki virajı alamayarak alt yola uçtu. Takla atan araçtaki sürücü Celal Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarıldı. Kaza nın ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünden geçen tali yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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