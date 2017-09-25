Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı!

KAZA, saat 22.30 sıralarında Ermenek-Güneyyurt karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rüstem S. yönetimindeki 80 ET 643 plakalı otomobil ile Murat K’nin kullandığı 70 E 2620 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 80 ET 643 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ömer Sarıpınar olay yerinde hayatını kaybederken, iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulansla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.