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Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 08:15
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre kaza, Yozgat Ankara karayolu 10. kilometrede meydana geldi. İrfan Ç. yönetimindeki 06 P 0066 plakalı otomobil, Yozgat’tan Ankara istikametine seyir halinde iken tali yoldan anayola çıkan Halil C. yönetimindeki 66 AS 793 mucur yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Nazife Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışan sürücü İrfan Ç. ise AFAD, Yozgat Belediyesi itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin tarafından araçtan güçlükle çıkartıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İrfan Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıYozgatAfad
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