Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu'nda Düzenlemeye Gidiliyor

TRAPZONSPOR Kulübünde, 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulunda düzenlemeye gidiliyor.
Bordo-mavili kulüpte, daha önce istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine atamalar, görev dağılımında değişiklikler ve yönetim kurulu üyeliği devam etmesine karşın görevlerinden ayrılanlarla ilgili düzenlemelere gidileceği belirtildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta,yönetim kurulu içerisinde yapılacak düzenlemeleri doğrulayarak, "Bu konuda bir hazırlık içerisindeydik. Bu hafta içerisinde düzenlemeyi yapacağız. Yönetim kurulumuz daha aktif daha iyi bir şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.