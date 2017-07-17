Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu'nda Düzenlemeye Gidiliyor

TRAPZONSPOR Kulübünde, 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulunda düzenlemeye gidiliyor.

Bordo-mavili kulüpte, daha önce istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine atamalar, görev dağılımında değişiklikler ve yönetim kurulu üyeliği devam etmesine karşın görevlerinden ayrılanlarla ilgili düzenlemelere gidileceği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta,yönetim kurulu içerisinde yapılacak düzenlemeleri doğrulayarak, "Bu konuda bir hazırlık içerisindeydik. Bu hafta içerisinde düzenlemeyi yapacağız. Yönetim kurulumuz daha aktif daha iyi bir şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.