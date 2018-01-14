Trabzon'da faciadan dönüldü! Pistten çıkan uçakta büyük panik

PEGASUS Havayollarının dün akşam Ankara- Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından, yolcular korku dolu anları anlattı. Uçakta yakıt kokusu aldıklarını belirten yolcular patlama korkusu yaşadıklarını belirtti.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Pegasus Hava Yollarına ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçağın pistten çıktığı alan ve uçak ise sabahın ilk ışıklarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile görüntülendi.

ÇAMURLU SAHAYA ÇAKIL SERİLDİ

Öte yandan bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serildiği de gözlendi.

Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanında pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan yolcular panik anlarını ve yaşadıkları o korku dolu anları anlattılar.

''NE ZAMAN PATLAYACAK DİYE BEKLEMEYE BAŞLADIK''

Uçağın büyük bir gürültüyle pistten çıkmasının ardından uçağın içini keskin bir yakıt kokusunun sardığını belirten yolcular "Yaklaşık 20 dakika uçağın içinden çıkmayı bekledik. Uçağın içerisini keskin bir yakıt kokusu sarmaya başladı. İlk aklıma gelen acaba uçak ne zaman yanacak veya patlayacak oldu. Uzun süre bu korkuyu yaşadık. Yakıt deposunun alev alarak uçağın yanacağını, patlayacağını düşündüm. Allah korudu" ifadelerini kulandılar.

''10 METRE DAHA GİTSEYDİK DENİZDEYDİK''

Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşadıkları panik anlarını anlattı:

Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.