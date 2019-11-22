Tosuncuk'un mağdur ettiği genç, poligonda intihar etti

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir poligonda gözetmen eşliğinde atış yapan Recep Ataş, aniden elindeki tabancayı kendisine doğrultarak kalbine tek el ateş ederek intihar etti. Ataş'ın Çiftlik Bank mağduru olması nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.Olay, Başakşehir 4. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında Recep Ataş isimli genç atış yapmak için cadde üzerinde bulunan poligona geldi.Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış yapmasının ardından Ataş elindeki silahı kalbine doğrultarak tetiğe bastı. Recep Ataş'ın kanlar içinde yerde kaldığını gören görevli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Recep Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Recep Ataş'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÇİFTLİK BANK MAĞDURUYMUŞ

İntiharın ardından aile büyük şok yaşarken Kazım Ataş, oğlunun Çiftlik Bank'a para yatırmak için bankadan kredi çektiğini ve çektiği krediyi ödeyemediği için bunalımda olduğunu söyledi. Kazım Ataş, "Çiftlik Bank'a da para yatırmıştı. 40 bin lira çekmiş oraya yatırmıştı. Orası da batınca çocuğumun borcu faiziyle 65 bin lira oldu. Biraz kendi parası vardı, 40 bin de başka yerden çekip Çiftlik Bank'a yatırmıştı. O batıp gidince çocuk bunalıma girdi" şeklinde konuştu.Aileyi yakından tanıyan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı İbrahim Menteşe ise "Babası ve annesinin çok mağdur olduğunu, çok üzgün olduğunu,bankadan kredi çekip Çiftlik Bank'a yatırdığını ve bankanın avukatlarının da sürekli arayarak sıkıştırdığını biliyoruz. Faizler artınca ümitsizliğe kapılarak hayatına son verdiğini söylediler" diye konuştu.Gencin cenazesi Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.