banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Tosuncuk'un mağdur ettiği genç, poligonda intihar etti

İstanbul Başakşehir'de dün gittiği bir poligonda kalbine tek el ateş ederek hayatına son veren kişinin Çiftlik Bank'a para kaptırdığı için bunalımda olduğu ve bu nedenle intihar ettiği iddia edildi.

GÜNDEM 22.11.2019, 11:31
Tosuncuk'un mağdur ettiği genç, poligonda intihar etti
banner404

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir poligonda gözetmen eşliğinde atış yapan Recep Ataş, aniden elindeki tabancayı kendisine doğrultarak kalbine tek el ateş ederek intihar etti. Ataş'ın Çiftlik Bank mağduru olması nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.Olay, Başakşehir 4. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında Recep Ataş isimli genç atış yapmak için cadde üzerinde bulunan poligona geldi.Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış yapmasının ardından Ataş elindeki silahı kalbine doğrultarak tetiğe bastı. Recep Ataş'ın kanlar içinde yerde kaldığını gören görevli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Recep Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Recep Ataş'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÇİFTLİK BANK MAĞDURUYMUŞ

İntiharın ardından aile büyük şok yaşarken Kazım Ataş, oğlunun Çiftlik Bank'a para yatırmak için bankadan kredi çektiğini ve çektiği krediyi ödeyemediği için bunalımda olduğunu söyledi. Kazım Ataş, "Çiftlik Bank'a da para yatırmıştı. 40 bin lira çekmiş oraya yatırmıştı. Orası da batınca çocuğumun borcu faiziyle 65 bin lira oldu. Biraz kendi parası vardı, 40 bin de başka yerden çekip Çiftlik Bank'a yatırmıştı. O batıp gidince çocuk bunalıma girdi" şeklinde konuştu.Aileyi yakından tanıyan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı İbrahim Menteşe ise "Babası ve annesinin çok mağdur olduğunu, çok üzgün olduğunu,bankadan kredi çekip Çiftlik Bank'a yatırdığını ve bankanın avukatlarının da sürekli arayarak sıkıştırdığını biliyoruz. Faizler artınca ümitsizliğe kapılarak hayatına son verdiğini söylediler" diye konuştu.Gencin cenazesi Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#Tosuncuk #POLİĞON #İntihar #İstanbul #Başakşehir #ÇİFTLİK BANK
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 22 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:36
Öğle 12:48
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545