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Tosuncuk'tan sonra Şaşmaz'ın mağdur ettiği aileler de harekete geçti

Arsalarını bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı olan Raci Şaşmaz'ın şirketine veren vatandaşlar, kira yardımlarının kesildiğini öne sürerek Şaşmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Tosuncuk'tan sonra Şaşmaz'ın mağdur ettiği aileler de harekete geçti

Arsalarını bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı olan Raci Şaşmaz'ın şirketine veren vatandaşlar, kira yardımlarının kesildiğini öne sürerek Şaşmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:05
Tosuncuk'tan sonra Şaşmaz'ın mağdur ettiği aileler de harekete geçti
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ÇARPIK kentleşme İstanbul'un en büyük problemlerinden birisi. Bunun yanında beklenen büyük İstanbul depremi de bazı bölgelerde kentsel dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Bu bölgelerin başında da Fikirtepe geliyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Arsalarını bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı olan Raci Şaşmaz'ın şirketi Pana Yapı'nın sahibi olduğunu Selimoğlu inşaat'a teslim eden vatandaşlar firma hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlardan Engin Akgüzel kendisi gibi 100 kişinin daha suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor.

ÖDEMELER YAPILMAMIŞ
Firma sahibine ulaşamadıklarını ve daha önce sözleşme imzaladıkları ofislerinin kapandığını iddia eden arsa sahibi Akgüzel, "Biz arsalarını Pana Yapı'ya teslim eden kişiler olarak firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ben arsamı verirken 1 yıllık kirayı önden teslim aldım. Diğer arkadaşlarımın anlattığına göre onlarda öyle almışlar. Ancak şuan ne ödeme yapılıyor ne de konuşacak birini bulabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"MUHATAP ARADIK BULAMADIK"
"Biz günlerce muhatap aradık ancak bulamadık" diyen Akgüzel, "Firma şuan Raci Şaşmaz'nın çaycısının üzerine gözüküyor. Biz mağdur olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burada 320 kişinin arsası var. 100'ü aşkın kişi de suç duyurusunda bulundu. Ayrıca çaycısı da eskiden dizilerde figüran olarak oynuyormuş" dedi.

ŞAŞMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Selimoğlu İnşaat'ın sahibi Raci Şaşmaz yaptığı açıklamada devraldığı şirketin eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Şaşmaz eski yöneticilerin nitelikli dolandırıcılık suçu işlediklerini iddia ederken mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

İşte Şaşmaz'ın açıklamasının tamamı:
Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum.

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projeleri yapan ve 2,5 yıl boyunca finansal yatırımcılarından olduğum bu şirketin yöneticilerinin suistimalinin tespit ve detaylandırılması altı ay süren yoğun hukuki ve mali incelemeler sonucu ancak oluşturulabilmiştir. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık ve yasal gereğinin yapılmasını talep ettik.

Şüphelilerin İstanbul-Fikirtepe'de bir takım ada temsilcileri ile birlikte bu defa yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit etmiş bulunmaktayız. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Şüphelilerce, tüm hukuksuz eylemlere ve arsa sahiplerinin manipule edilerek şahsım ve konuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan şirketlerimin hedef gösterilmeye çalışılmasına rağmen , taahhütlerin yerine getirilebilmesi için tarafımdan gereken tüm özveri hukuksal çerçevede yapılacaktır; Aldığımız önlemler ve çalışmalarımız, kullanılan ismimizin insanların güvenini nekadar hakettiğini bir kez daha ortaya koyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Raci şaşmazTosuncuk
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