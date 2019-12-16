banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Tosuncuk'la ilgili sosyal medyayı sallayan iddia! Günlerce konuşulacak

Kurduğu Çiftlik Bank uygulamasıyla birçok kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saklandığı otelde polis baskını sırasında 27. kattan kendini aşağıya atarak intihar ettiği iddiası gündem yarattı. Sosyal medyada bu iddia konuşulurken henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.

GÜNDEM 16.12.2019, 06:08
Tosuncuk'la ilgili sosyal medyayı sallayan iddia! Günlerce konuşulacak
banner404

ÇİFTLİK Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'Mehmet Aydın öldü mü?' sorusu sosyal medyada en çok cevabı aranılan soru oldu. Birkaç yıldır tüm Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı.

MEHMET AYDIN ÖLDÜ MÜ?

Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saklandığı otele polisin baskın düzenlediği ve kendini 27. kattan aşağıya atarak intihar ettiği sosyal medyada konuşulan konuların en başında yer aldı. Sosyal medya bu olayı konuşmaya devam ederken henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞI

Mehmet Aydın, kazanç sağlayacağı iddiası ile sanal çiftlik üzerinden satışların yapıldığı bir şirket aracılığı ile birçok insanı dolandırmıştı. Mehmet Aydın, eşi Sıla Aydın ile Ocak 2017 yılında evlendi. Çiftlik Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

#Tosuncuk #ÇİFTLİK BANK #İntihar
Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:31
Güneş 07:57
Öğle 12:58
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
banner440
banner545