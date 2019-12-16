Tosuncuk'la ilgili sosyal medyayı sallayan iddia! Günlerce konuşulacak
Kurduğu Çiftlik Bank uygulamasıyla birçok kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saklandığı otelde polis baskını sırasında 27. kattan kendini aşağıya atarak intihar ettiği iddiası gündem yarattı. Sosyal medyada bu iddia konuşulurken henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.
ÇİFTLİK Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'Mehmet Aydın öldü mü?' sorusu sosyal medyada en çok cevabı aranılan soru oldu. Birkaç yıldır tüm Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı.
MEHMET AYDIN ÖLDÜ MÜ?
Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saklandığı otele polisin baskın düzenlediği ve kendini 27. kattan aşağıya atarak intihar ettiği sosyal medyada konuşulan konuların en başında yer aldı. Sosyal medya bu olayı konuşmaya devam ederken henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.
ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞI
Mehmet Aydın, kazanç sağlayacağı iddiası ile sanal çiftlik üzerinden satışların yapıldığı bir şirket aracılığı ile birçok insanı dolandırmıştı. Mehmet Aydın, eşi Sıla Aydın ile Ocak 2017 yılında evlendi. Çiftlik Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
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