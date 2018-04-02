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Tosun'un kumar ve kokain partileri! Yakın koruması anlattı...

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçmişte yakın korumalığını yapan Cafer Çolak verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mehmet Aydın'a 3 kez Kıbrıs tatilinde eşlik ettiğini anlatan Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Odasına girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi" sözlerine yer verdi

Tosun'un kumar ve kokain partileri! Yakın koruması anlattı...

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçmişte yakın korumalığını yapan Cafer Çolak verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mehmet Aydın'a 3 kez Kıbrıs tatilinde eşlik ettiğini anlatan Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Odasına girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi" sözlerine yer verdi

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:39
Tosun'un kumar ve kokain partileri! Yakın koruması anlattı...
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ÇİFTLİK Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı firari Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde Aydın hakkında önemli bilgiler verdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Çolak, Aydın'ın Kıbrıs'taki kokain alemlerini de anlattı. Çolak "Abilerimden borç alarak 160 bin lira yatırmıştım, ben de mağdurum" dedi.   

"Özel korumasıydım"


Çiftlik Bank'ta 2017'nin Haziran ayında güvenlik görevlisi olarak işe başladığını anlatan Cafer Çolak şunları anlattı: 

"Mehmet Aydın'ın bazı seyahatlerinde, cüssemden dolayı, özel güvenlik olarak yanında yer almıştım. Üç ay sonra da tamamen Mehmet Aydın'ın özel koruması oldum. Benden başka özel koruma yoktu. Sadece bazı açılışlarda güvenlik şirketinden başka korumalar da gelirdi."

Kıbrıs'ta kumar ve kokain

"Mehmet Aydın ile iki üç defa Kıbrıs'a gittik. Bunun dışında yurtiçi seyahatlerinde de kendisine eşlik ediyordum. Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Ben odasının dışında odasında bulunurdu. Ben odasının dışında beklerdim. Gelenlerin üzerine arayıp içeriye alırdım. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi.  

"160 bin yatırdım"

Mehmet Aydın'ın bir süre sonra eski yönetim istifa edince kendisini 'Yönetim Kurulu Üyesi' yaptığını ve maaşına zam yaptığını söyleyen Çolak şunları söyledi: 

"Hayatım boyunca asgari ücret ile çalıştım. 5 bin lira maaş benim için çok büyük bir fırsattı. O yüzden yapılan teklifi kabul ettim. Fakat bana bir imza yetkisi verildiğini, yetkili olduğumu daha sonra öğrendim. Kimseden para çalmadım. Maaşım dışında para almadım. Mehmet Aydın'ın şu an nerede olduğunu bilmiyorum. En son ocak ayında yüz yüze görüşmüştük. Yurtdışına çıkacağını ama geri döneceğini söylemişti. Gerçekten dolandırıcı olduklarını bilseydim, abilerimden aldığım borç parayla bu şirkete yatırım yapmazdım. 160 bin lira yatırmıştım, 40 bin lirasını geri alamadım. İçerisinden çıkamayacağım ve beni aşan bir duruma düştüm."

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKKumarKOKAİNPartiKıbrısMehmet Aydın
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