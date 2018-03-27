Tosun'un fikir babası ünlü dolandırıcı, hayatını kaybetti

Türkiye ise son zamanlarda, firari Mehmet Aydın 'ın kurduğu Çiftlik Bank ve benzeri "saadet zinciri" organizasyonlarını konuşuyor.Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın fikir babası Mavrodi hayatını kaybetti

90'lı yıllarda on binlerce aileyi "Titan Saadet Zinciri" benzeri piramit dolandırıcılıkla mağdur eden Sergey Mavrodi, o günün şartlarında 1.5 milyar dolar dolandırmıştı.

SERGEY Mavrodi, SSCB çözüldükten hemen sonra umutsuz durumdaki halkı ilk "saadet zinciri" tuzağına düşürmesiyle adından söz ettirmişti. 1990'lı yılların başında Rusya'da milyonlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcılık çetesinin lideri Sergey Mavrodi hayatını kaybetti. Türkrus sitesinde yer alan habere göre, 63 yaşındaki Mavrodi'nin kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

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