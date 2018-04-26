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Tosun'un aşk üçgeni!

On binlerce kişinin yüzlerce milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tosun'un aşk üçgeni!

On binlerce kişinin yüzlerce milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:14
Tosun'un aşk üçgeni!
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Milliyet.com.tr, Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre Sıla Aydın ve Mehmet Aydın; Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Aynı kaynağın iddiasına göre Caroline, halen Mehmet Aydın ile birlikte... 

Gece kulübünde tanıştılar

Milliyet.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre, Mehmet Aydın bir gece kulübünde tanıştığı Caroline Elizabeth ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmaya etti. Bir süre sonra da bu yazışmalar ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir süre sonra Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldi. Aydın'ın ekibiyle de tanışan Caroline, Mehmet Aydın Brezilya'ya gelmeden önce onun istediği ayarlamaları da yapıyor, çeşitli siparişlerini temin ediyordu. Aydın'ın yakın arkadaşının iddiasına göre Caroline ile ilişkisi ilerleyen Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü de kendisine gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşi bu yazışmaları görünce araları bozuldu ve boşanma aşamasına geldiler. 

Aydın halen Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatandaşı olan Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKMehmet Aydın
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