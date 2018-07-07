Tosun Paşa'nın nereden ilham aldığı belli oldu!

ÇİFTLİKBANK, Turcoin, Anadolufarm gibi piramit satış sistemlerine dair soruşturmaların yankısı devam ederken, benzer bir sistemin mağdurlarının 4 yıldır hukuk mücadelesi yürüttüğü ortaya çıktı.

Keçibank adlı organizasyon tarafından mağdur edildiğini belirten 50 kişi 2014 yılından beri hukuk mücadelesi yürütüyor. Maliye Bakanlığı'ndan ayrılan eski Hesap Uzmanı Orhan İyiler, 'Bize cins keçi diye normal keçi sattılar, sonra da ortadan kayboldular' diyerek diğer mağdurlarla birlikte yaşadıklarını Milliyet.com.tr'ye anlattı.

"KEÇİ SÖZLEŞMESİ"

Suç duyurusu dilekçesine göre İyiler; televizyonda gördüğü reklamlar üzerine 'Keçibank' adlı organizasyon ile 2014'te 300 adet, çok süt veren özel 'Sanaen' cinsi keçi almak için anlaştı. Sözleşmeye göre alınan bu keçiler yine Keçibank'a kiralanacak ve Keçibank da sütünü alacağı bu keçiler için kira ödeyecekti. 4 yılı kapsayan bu sözleşme uyarınca keçilerin bütün bakımını da Keçibank üstlenecekti. İyiler, 2 ay Keçibank'tan ödeme aldı. Bir süre sonra da ödemeler kesildi. İyiler'e sözleşmede değişiklik yapma teklifi yapıldı. Ancak İyiler bu teklifi kabul etmeyince, Keçibank ihtarname göndererek '300 keçinizi 7 gün içinde gelip alın, yoksa sorumluluk kabul etmeyiz' dedi.

"HAYVALAR TELEF OLDU" DEDİLER

Keçibank'ın 26 Eylül'de gönderdiği bu ihtarnameden İyiler, yaklaşık bir ay sonra 20 Ekim'de haberdar oldu. İyiler delil tespiti için mahkemeye başvurdu. Keçibank'ın avukatı mahkemede 300 keçinin telef olduğunu söyleyerek, teslim edilecek herhangi bir havyanın olmadığını beyan etti. İyiler, bunun üzerine avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulundu. Keçibank sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

12 MİLYON PARA YOK OLDU

Soruşturma devam ederken, Çiftlikbank haberlerini gören İyiler, Gümrük Bakanlığı'na bir yazı yazdı. Yazıda başından geçen olayları anlatan İyiler yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Adı geçen şirket Ankara merkezli, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kiralık arazi üzerine kurduğu keçi çiftliği ile gazetelere ilan vererek ve bazı televizyon kanallarında mülakat yaparak çok sayıda yatırımcıyı ikna etmiş ve aralarında bulunduğu 50'den fazla yatırımcıyı aldatıp 12 milyondan fazla parayla sırra kadem basmıştır

AYNI YALANLARLAR SÖYLENMİŞ

Gazete ilanlarında ve TV röportajlarında Keçibank tabirini kullanmış, iştirakçilere 13 binden fazla Saanen cinsi dişi keçi satmış ve yüksek süt verimi vaat ederek yatırımlarını iki yıl içinde karşılayacakları yalanını uydurmuştur. Bu yalana hiçbir yetkiliden yalanlama gelmemiş ve vaatlere kanan insanların 12 milyon liradan fazla parasını buharlaştırmışlardır

ÇİFTLİK BANK'IN ATASI

Tarım İlçe Müdürlüğü kayıtlarında, satılan 13 binden fazla Saanen cinsi keçiye mukabil sadece 3 bin 500 hayvanın kaydına rastlanmış ve bu hayvanlardan sadece 700 adedinin Saanen cinsi olduğu diğerlerinin karışık ırk ve melez keçiler olduğu, dişi-erkek karışık hayvan popülasyonu oluşturarak çiftliğe gelen yatırımcıları ikna edecek ve kandıracak bir mizansen yarattıkları ve sonra da sırra kadem bastıkları tespit edilmiştir. Çiftlikbank örgütünün gerçek mucidi ve fikir babası bu yapıdır. Keçibank örgütünün de bakanlığınız arşivine girmesini ve teşhir edilmesini arz ederim"