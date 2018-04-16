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Tosun ortaya çıktı! Dubai'nin en lüks otelinde gününü gün ediyor

On binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otelinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Otelin gecelik fiyatı ise 20 bin liraya kadar çıkıyor

Tosun ortaya çıktı! Dubai'nin en lüks otelinde gününü gün ediyor

On binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otelinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Otelin gecelik fiyatı ise 20 bin liraya kadar çıkıyor

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:14
Tosun ortaya çıktı! Dubai'nin en lüks otelinde gününü gün ediyor
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 ÇİFTLİK Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de var. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor.

NEREDE OLDUĞUNA DAİR HENÜZ BİR İZ YOK

Çiftlik Bank adı altında on binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin'de görünen Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

DUBAİ'DEKİ LÜKS OTELDE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da çekilmiş bir fotoğrafına ulaşıldı. Otelin 'Aquaventure' adlı su parkında görülen Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de var. Otel, Dubai'nin en lüks ve pahalı otellerinden biri... Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor.
BITCOIN İŞLEMLERİNE DEVAM

Mehmet Aydın'ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ulaşıldı. Bu detaylara göre Aydın'ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın'ın hesabına akış var.

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı

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DubaiÇİFTLİK BANKOtel
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