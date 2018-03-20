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Tosun, ABD ve Almanya'da da dolandırmış

Binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verdi

Tosun, ABD ve Almanya'da da dolandırmış

Binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verdi

20 Mart 2018 Salı 09:53
Tosun, ABD ve Almanya'da da dolandırmış
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MEHMET Aydın'ın Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai'de de yatırımcıları olduğunu ve bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai'de bir şirket kurduğunu anlatan Sıla Aydın "Uruguay süreli vatandaşılığı aldığını ve orada mal edindiğini sonradan öğrendim" dedi.
Sıla Aydın şunları söyledi:
"EKSİK PARALARIN YERİNE BİTCOİN KOYUYORDU"
"Akhisar'da 1000, 2000 kadar bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurt dışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C ile yurt dışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın'ın bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen bitcoinler Mehmet Aydın'ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş."
"ALMANYA VE ABD'DE YATIRIMCILARI VAR"
"Mehmet Aydın'ın Dubai ile bağlantısı vardı. Buradaki şirketin yüzde 30'u Mehmet'in üzerine yüzde 70'i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K'nın oğlu Ü.K'nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai'de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu'da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey'de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Mehmet Aydın'ın Uruguay'da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018'de İstanbul'da görüştük."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AydınÇİFTLİK BANKDubai
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