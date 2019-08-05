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Törendeki görüntü gündemi sarsmıştı! İmamoğlu o anları böyle izlemiş

Egemen Bağış'ın temel atma töreni sırasında ellerini AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın ellerinin üzerine koyması sosyal medyada gündem olurken, Ekrem İmamoğlu'nun o esnada çekilen ve yeni ortaya çıkan fotoğrafı da büyük ses getirdi.

GÜNDEM 05.08.2019, 08:25 Melike Temir
Törendeki görüntü gündemi sarsmıştı! İmamoğlu o anları böyle izlemiş
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ESKİ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, dün İstanbul'da gerçekleşen Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın temel atma butonuna bastığını düşünerek kendisine destek vermiş ve Çamlı'nın elinin üzerine, ellerini koymuştu.Tören sırasında yaşanan bu olay gündem yaratırken, bugün ortaya çıkan bir başka fotoğraf da büyük ses getirdi.

İMAMOĞLU KAMERAYA BÖYLE YAKALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan olay sırasında Egemen Bağış'a bakışı kameralara böyle yakalandı. İşte o fotoğraf;

#tören #görüntü #İmamoğlu #Egemen Bağış #sosyal medya #Ekrem İmamoğlu
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