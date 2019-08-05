Törendeki görüntü gündemi sarsmıştı! İmamoğlu o anları böyle izlemiş
Egemen Bağış'ın temel atma töreni sırasında ellerini AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın ellerinin üzerine koyması sosyal medyada gündem olurken, Ekrem İmamoğlu'nun o esnada çekilen ve yeni ortaya çıkan fotoğrafı da büyük ses getirdi.
GÜNDEM 05.08.2019, 08:25 Melike Temir
ESKİ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, dün İstanbul'da gerçekleşen Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın temel atma butonuna bastığını düşünerek kendisine destek vermiş ve Çamlı'nın elinin üzerine, ellerini koymuştu.Tören sırasında yaşanan bu olay gündem yaratırken, bugün ortaya çıkan bir başka fotoğraf da büyük ses getirdi.
İMAMOĞLU KAMERAYA BÖYLE YAKALANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan olay sırasında Egemen Bağış'a bakışı kameralara böyle yakalandı. İşte o fotoğraf;
34°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
|İmsak
|04:26
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:08
|Yatsı
|21:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0