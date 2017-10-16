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Torba tasarının dört maddesi daha kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarının" dört maddesi daha kabul edildi

Torba tasarının dört maddesi daha kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarının" dört maddesi daha kabul edildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 19:38
Torba tasarının dört maddesi daha kabul edildi
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AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığındaki komisyonun bugünkü çalışmasında, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın dört maddesi görüşüldü.
 
Tasarının bugün kabul edilen maddelerine göre, Futbol ve Diğer spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, bayiliklere ilişkin ibareler madde metninden çıkarılıyor.
 
Böylece bayiliklerin verilmesine ilişkin tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor. Bayilik verme işlemlerinin tamamı veya bir kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek.
 
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan yüzde 10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.
 
Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının yüzde 25'i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülecek.
 
Gümrük Vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılarak, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenecek. Ayrıca Bakanlar Kuruluna, Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50'ye kadar yükseltme, sıfıra kadar indirme veya cetveldeki had ve nispetleri yüzde 50'sine kadar artırma yetkisi verilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Torba TasarıTBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
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