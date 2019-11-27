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Topuklu ayakkabı ile keşif yapan kadın terörist, hain amacına ulaşamadı

Adana'da Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirlen ve polisin Temmuz ayında yakaladığı kadın teröristin, keşif yaptığı yerlerde dikkat çekmemek için kısa elbise ve topuklu ayakkabı giyip gezdiği belirlendi.

GÜNDEM 27.11.2019, 14:09
Topuklu ayakkabı ile keşif yapan kadın terörist, hain amacına ulaşamadı
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ADANA'DA, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenerek tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan yabancı uyruklu kadın teröristin fiziksel olarak dikkat çekmemek için kısa elbise ve topuklu ayakkabı giyip gezdiği belirlendi.Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirlen ve polisin Temmuz ayında yakaladığı Suriye uyruklu Miray H. (20), Cevher H. (41) ve Kadriye O. (40) hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.Terörist Miray H. için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TOPUKLU DÖVMELİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Miray H.'nin, ifadesinde, örgütün dağ kadrosunda yer alan iki teröristin telkinleriyle 2014 yılında terör örgütü YPG/PKK'ya katıldığını, şifreli beş farklı bomba düzeneği yapmayı öğrendiğini anlattı. Örgüt üzerinde her an operasyon baskısı olduğunu belirten Miray H., "Bana eylem yapmam için talimat verildi ayrıca kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istenildi. Bana fiziksel olarak dikkati çekmemek için kısa elbiseler ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi" dedi.Örgütsel eğitimlerini tamamladıktan sonra sahte kimlik ve yol izin belgesiyle Akçakale'den kuryeler aracılığıyla bu yıl Türkiye'ye geçtiğini anlatan Miray H., keşif yaptığı yerlerle ilgili bilgi aktaracağı bir telefon verildiğini, bu telefona daha önceden yüklenilmiş, dikkat çekmemek için arkadaşlarıyla sevgili gibi göründükleri fotoğraflar olduğunu belirtti.

DURUMUNDA PAYLAŞTI

Antalya'da kiralık ev tutarak 3 ay boyunca keşif çalışması yaptığını belirten Miray H., tüm keşif tespitlerini Suriye'deki örgüt mensuplarının görmesi için şifreli telefondaki WhatsApp durumunda paylaştığını itiraf etti.Keşif çalışmaları sırasında örgütün amacının sivil insanlara zarar vermek olduğunu ve kandırıldığını anladığını ve bu nedenle kendisine verilen bombalı eylem talimatını yapmamak için takip edildiği hissine kapıldığı yalanını şifreli bir şekilde görüşme yaptığı örgüt mensuplarına söylediğini ifade eden Miray H., bunu bahane ederek kaçtığını, kendine yeni bir hayat kurmak için kimlik çıkartmak istediği sırada yakalandığını anlattı.

#Adana #topuklu ayakkabı #kadın terörist #Suriye
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