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Topraktan çıkan dumanlar tedirgin etti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir mahallede toprağın altından çıkan dumanlar tedirgin ederken, uzmanlar bölgenin geçmişte bataklık olduğunu, bitki kalıntılarının yandığını söyledi

Topraktan çıkan dumanlar tedirgin etti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir mahallede toprağın altından çıkan dumanlar tedirgin ederken, uzmanlar bölgenin geçmişte bataklık olduğunu, bitki kalıntılarının yandığını söyledi

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:48
Topraktan çıkan dumanlar tedirgin etti
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BİNGÖL'ÜN Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaklaşık bir dönümlük alanda 2 gün önce topraktan dumanlar çıkmaya başladı. Mahalle sakinleri arazi üstünde bulunan kuru otların yandığını düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle olayın ot yangını olmadığı anlaşıldı. Solhan Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri olay hakkında inceleme başlatırken bölgeye üniversiteden uzman ekip gönderildi. 
  Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Vedat Avcı, yaptığı incelemede bölgenin geçmişte bataklık olduğunu ve bitki kalıntılarının oksijenle teması sonrası yandığını söyledi. 
  Yangının henüz nasıl ortaya çıktığını anlamadıklarını belirten arazi sahibi Hüseyin Özer, "Biz mahalleli olarak tedirginlik yaşıyoruz. Bu alanda bu yıl birkaç yeni bina yapıldı. Bu olayın detaylı bir şekilde araştırılmasını talep ediyoruz. Neyin ne olduğunu çözemedik. Araştırmacıların inceleme yapmasını, buradan geçen bir fay hattının olup olmadığını bize bildirmelerini istiyoruz çünkü burada yaşayan insanlar birkaç gündür tedirginlik yaşıyor" diye konuştu.

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Bingöl ÜniversitesiSolhanYeşilova MahallesiDuman
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