Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Toplu nikah töreniyle 20 çift dünyaevine girdi

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 20 genç çift dünyaevine girdi

Toplu nikah töreniyle 20 çift dünyaevine girdi

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 20 genç çift dünyaevine girdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:50
Toplu nikah töreniyle 20 çift dünyaevine girdi
banner404

BEYKOZ Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 20 çift tarihi Beykoz Çayırı’nda evlendi. AK Parti Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ile Osman Boyraz, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve çiftlerin yakınları genç çiftleri mutlu gününde yalnız bırakmadı. 20 çiftin nikahının kıyıldığı törende gelin ve damatlar alanda kurulan masalara olurdu. Çiftlerin nikahını Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek kıyarken, milletvekilleri çiftlerin şahitliğini yaptı.
Nikahın ardından Başkan Yücel Çelikbilek ve nikah şahitleri çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi. Kıyılan nikahın ardından çiftler birbirlerine ve ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Toplu nikah töreni sonrasında Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Mustafa Keser, dünya evine giren çiftlere ve tüm Beykozlulara unutulmaz bir konser verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Beykoz BelediyesiNikah TöreniDünyaevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’den Irak-İran formülü
CHP’den Irak-İran formülü
PKK propagandası yapan askere gözaltı
PKK propagandası yapan askere gözaltı
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim