Top atışı sırasında patlama meydana geldi! Şehit ve yaralılarımız var

ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde, askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

YARALANAN 4 ASKERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HAKKARİ'DE 7 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit olmuştu.