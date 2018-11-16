Top atışı sırasında patlama meydana geldi! Şehit ve yaralılarımız var

Şırnak'ta, askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

Top atışı sırasında patlama meydana geldi! Şehit ve yaralılarımız var
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ŞIRNAK'IN Uludere ilçesinde, askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ
Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
YARALANAN 4 ASKERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI
Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
HAKKARİ'DE 7 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit olmuştu.

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